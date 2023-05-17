Суд отклонил жалобы адвоката экс-главы Верховного суда Украины

«Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении жалобы адвоката экс-главы Верховного суда Всеволода Князева, которой он хотел оспорить задержания главы ВС», — указано в сообщении.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало в Киеве главу Верховного суда Украины Всеволода Князева за взятку в $3 млн. В квартире Князева были проведены обыски.