Суд отклонил жалобы адвоката экс-главы Верховного суда Украины Всеволода Князева, сообщает издание «Страна».
«Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении жалобы адвоката экс-главы Верховного суда Всеволода Князева, которой он хотел оспорить задержания главы ВС», — указано в сообщении.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало в Киеве главу Верховного суда Украины Всеволода Князева за взятку в $3 млн. В квартире Князева были проведены обыски.
Ранее судьи Верховного суда Украины досрочно прекратили полномочия главы инстанции Всеволода Князева, которого подозревают во взяточничестве.
За это решение проголосовали 140 судей. Полномочия Князева были прекращены с 16 мая.