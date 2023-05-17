$79.98+0.8887.16+1.08

Молдавия вышла из двух соглашений СНГ

Правительство Молдавии денонсировало два соглашения, подписанных в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) — об обмене информацией в вопросах охраны внешних границ государств-членов СНГ, а также об общих условиях поставки товаров между организациями стран-членов содружества. Об этом сообщает «Интерфакс».

Молдавия вышла из двух соглашений СНГ
© Lenta.ru

По словам министра внутренних дел Анны Ревенко, соглашение об обмене информацией в вопросах охраны внешних границ, подписанное в 1996 году, уже не актуально для Молдавии.

«Из-за того, что Украина также осуществляет выход из СНГ, понятие внешней границы с пространством СНГ также теряет свою актуальность», — заявила она.

Выход из второго соглашения власти объясняют тем, что «Молдавия исповедует принципы рыночной экономики, когда экономические агенты взаимодействуют друг с другом на основании индивидуальных контрактов без какого-либо вмешательства государства». Положения договора, считают в Кишиневе, устарели и не отвечают нынешним реалиям.

Отмечается, что положение о денонсации договоров вступит в силу через 12 месяцев.

Ранее власти Молдавии приняли решение покинуть Межпарламентскую ассамблею государств-участников Содружества независимых государств. В правящей партии республики объяснили это тем, что страна больше не имеет границ с СНГ.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий