Молдавия вышла из двух соглашений СНГ

Правительство Молдавии денонсировало два соглашения, подписанных в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) — об обмене информацией в вопросах охраны внешних границ государств-членов СНГ, а также об общих условиях поставки товаров между организациями стран-членов содружества. Об этом сообщает «Интерфакс».

© Lenta.ru

По словам министра внутренних дел Анны Ревенко, соглашение об обмене информацией в вопросах охраны внешних границ, подписанное в 1996 году, уже не актуально для Молдавии.

«Из-за того, что Украина также осуществляет выход из СНГ, понятие внешней границы с пространством СНГ также теряет свою актуальность», — заявила она.

Выход из второго соглашения власти объясняют тем, что «Молдавия исповедует принципы рыночной экономики, когда экономические агенты взаимодействуют друг с другом на основании индивидуальных контрактов без какого-либо вмешательства государства». Положения договора, считают в Кишиневе, устарели и не отвечают нынешним реалиям.

Отмечается, что положение о денонсации договоров вступит в силу через 12 месяцев.