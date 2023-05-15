Джон Кирби озвучил позицию США по поставкам F-16 Украине
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США всё ещё не собираются поставлять Украине истребители-бомбардировщики F-16. Об этом сообщает ТАСС.
Во время онлайн-брифинга Кирби попросили уточнить, не изменилась ли позиция Белого дома по передаче Украине самолетов F-16. На это Кирби ответил отказом. При этом от дальнейших комментариев по этому вопросу представитель Белого дома воздержался.
Ранее канцелярия премьер-министра Великобритании сообщила о том, что летом 2023 года на её территории начнётся обучение пилотов ВСУ обращению с истребителями F-16.