Джон Кирби озвучил позицию США по поставкам F-16 Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США всё ещё не собираются поставлять Украине истребители-бомбардировщики F-16. Об этом сообщает ТАСС.

Во время онлайн-брифинга Кирби попросили уточнить, не изменилась ли позиция Белого дома по передаче Украине самолетов F-16. На это Кирби ответил отказом. При этом от дальнейших комментариев по этому вопросу представитель Белого дома воздержался.