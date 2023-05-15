Макрон заявил, что Франция не ведет войну с Россией

Франция помогает Киеву защищаться, рассказал глава Франции Эммануэль Макрон. Он добавил, что Париж не поставляет украинским военным вооружения, которые позволят им нанести ущерб объектам на российской территории, пишет телеканал TF1.

Макрон подчеркнул, что Франция «не поставляет Украине вооружения, которые позволят ей атаковать Россию или достичь ее территории».

По его словам, Париж разработал простую стратегию. В ее рамках планируется оказывать Украине помощь до тех пор, пока ВСУ находятся в обороне. Затем, добавил президент, французские военные намереваются помочь с организацией наступления.

Глава Франции отметил, что после того, как Киев достигнет поставленных целей, следует организовать переговоры. На них, подчеркнул Макрон, необходимо будет достичь соглашения на таких условиях, которые позволят выстроить «устойчивый мир» для Украины.