Венгрия посоветовала ЕС выделять деньги Африке и Балканам вместо Украины

Евросоюзу следует выделять деньги из Европейского фонда мира на поддержку своих интересов на Балканах и в Северной Африке вместо помощи Украины. Об этом заявили в правительстве Венгрии, пишет РИА Новости.

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Венгерский кабмин сообщил, что Будапешт не согласился на выделение следующего транша Украине, поскольку страна против направления общеевропейских средств исключительно на помощь Киеву. Вместо этого Венгрия посоветовала использовать эти средства для продвижения интересов ЕС в других регионах.

«Для отстаивания интересов ЕС в других регионах, например, на Балканах, в зоне Сахеля, в Северной Африке таким образом не поступило бы достаточно средств. Для венгерского правительства прояснение этих вопросов имеет ключевую важность», — подчеркнула венгерская сторона.