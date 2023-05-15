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Лукашенко охрип

Президент Белоруссии Александр Лукашенко появился на публике охрипшим после долгого отсутствия. Видео его совещания с военными опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Глава государства заслушал доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне (ПВО) в центральном военном пункте Военно-воздушных сил и войск ПВО Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Лукашенко пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна страны. Обращение президента зачитал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

Позже первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин сообщил, что Александр Лукашенко заболел. Он не назвал заболевание президента, но уточнил, что в проблемах со здоровьем у белорусского лидера нет ничего сверхъестественного.

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