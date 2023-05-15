Пашинян назвал главную цель внешней политики Армении

«Из-за нашей сложной истории мы научились не иметь нормальных отношений с некоторыми из наших соседей. Изменение этой ситуации является жизненно важным для нашей страны», — заявил премьер-министр.

Пашинян также заявил, что Армения сохраняет хорошие отношения с Грузией и Ираном и должна продолжать их улучшать. При этом Ереван почти не имеет связей с Турцией и Азербайджаном. По словам премьера, это нужно изменить.