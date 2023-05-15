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Шольц рассказал об осуждении странами Азии и Африки двойных стандартов Запада

Лидеры азиатских и африканских республик не желают критиковать Москву, так как осуждают двойные стандарты западных государств, рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом пишет РИА «Новости».

Шольц рассказал об осуждении странами Азии и Африки двойных стандартов Запада
© globallookpress.com

Шольц рассказал, что неоднократно беседовал с лидерами Индии, ЮАР, Вьетнама и других государств Азии и Африки, спрашивал их о том, почему они не желают критиковать Россию, голосовать на сессиях ООН за антироссийские резолюции.

По его словам, главы государств и правительств уверяют в том, что согласны придерживаться ключевых принципов «международного порядка».

Вместе с тем, правители возражают против того, что эти институты и механизмы применяются неравномерно, отметил Шольц. Он добавил, что лидеры выступают за равное отношение ко всем странам, за отказ Запада от системы «двойных стандартов».

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Канцлер подчеркнул, что не считает оправданными эти обвинения. Вместе с тем, заметил он, западным странам не следует игнорировать слова лидеров азиатских и африканских государств.

Ранее сообщалось, что в соцсетях Германии приобрел популярность термин «шольцинг». Он появился на фоне постоянных пафосных заявлений Шольца, за которыми чаще всего не стоят конкретные действия.

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