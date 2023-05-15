Шольц рассказал об осуждении странами Азии и Африки двойных стандартов Запада

Лидеры азиатских и африканских республик не желают критиковать Москву, так как осуждают двойные стандарты западных государств, рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом пишет РИА «Новости».

Шольц рассказал, что неоднократно беседовал с лидерами Индии, ЮАР, Вьетнама и других государств Азии и Африки, спрашивал их о том, почему они не желают критиковать Россию, голосовать на сессиях ООН за антироссийские резолюции.

По его словам, главы государств и правительств уверяют в том, что согласны придерживаться ключевых принципов «международного порядка».

Вместе с тем, правители возражают против того, что эти институты и механизмы применяются неравномерно, отметил Шольц. Он добавил, что лидеры выступают за равное отношение ко всем странам, за отказ Запада от системы «двойных стандартов».

Канцлер подчеркнул, что не считает оправданными эти обвинения. Вместе с тем, заметил он, западным странам не следует игнорировать слова лидеров азиатских и африканских государств.