Власти Грузии выдали разрешение на полеты одной российской компании

Авиавласти Грузии выдали разрешение одной российской авиакомпании, «Азимут», на выполнение полетов в страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство гражданской авиации республики.

Согласно данным грузинских авиационных властей, перевозчик из России начнет выполнять рейсы в республику с 17 мая.

«Уже завершилось изучение заявки одной из авиакомпаний, это "Азимут", которая уже с 17 мая может совершать полеты», — заявил глава ведомства Гиви Давиташвили.

По его словам, это будут чартерные рейсы.