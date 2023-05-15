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Власти Грузии выдали разрешение на полеты одной российской компании

Авиавласти Грузии выдали разрешение одной российской авиакомпании, «Азимут», на выполнение полетов в страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство гражданской авиации республики.

Согласно данным грузинских авиационных властей, перевозчик из России начнет выполнять рейсы в республику с 17 мая.

«Уже завершилось изучение заявки одной из авиакомпаний, это "Азимут", которая уже с 17 мая может совершать полеты», — заявил глава ведомства Гиви Давиташвили.

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По его словам, это будут чартерные рейсы.

Ранее в мае российские авиакомпании попросили Агентство гражданской авиации Минэкономики Грузии дать разрешение на полеты в страну. При этом в агентстве не уточнили, какие именно российские авиаперевозчики обратились к грузинским властям.

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