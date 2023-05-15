В Грузии заявили о подготовке нового пакета сотрудничества с ЕС

Тбилиси и Брюссель готовят новый пакет двустороннего сотрудничества, рассказал глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что журналисты задали министру вопрос о том, не помешает ли снятие запрета на прямые рейсы в Россию процессу евроинтеграции страны.

Леван Давиташвили пояснил, что в ближайшее время обществу будет представлен новый пакет сотрудничества с ЕС, в том числе экономического.

По его мнению, это переведет республику на более высокий уровень с точки зрения экономической интеграции.

Чиновник подчеркнул, что правительство предпринимает значительные усилия для того, чтобы Грузия получила статус страны-кандидата и полноценно интегрировалась в ЕС.