Генсек НАТО Йенс Столтенберг ужесточил требования к Украине для вступления в НАТО. Как сообщает URA.RU, глава Североатлантического блока требует от Киева гарантий победы.

Он подчеркнул, что «самое необходимое сейчас» — убедиться в том, что Киев выиграет на поле боя.

«Только если она (Украина — прим. ред.) выиграет как суверенное независимое государство в Европе, то это будет иметь какой-то вес в вопросе о принятии ее в альянс», — заявил он.

Столтенберг также отметил, что союзники по НАТО на грядущей встрече в Вильнюсе планируют «очень четко» заявить о поддержке Украины. Он выразил уверенность, что в будущем Киев сможет стать членом блока. Кроме того, он повторил мысль о том, что «двери НАТО по-прежнему открыты».