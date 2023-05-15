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Столтенберг ужесточил требования к Украине для вступления в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ужесточил требования к Украине для вступления в НАТО. Как сообщает URA.RU, глава Североатлантического блока требует от Киева гарантий победы.

Он подчеркнул, что «самое необходимое сейчас» — убедиться в том, что Киев выиграет на поле боя.

«Только если она (Украина — прим. ред.) выиграет как суверенное независимое государство в Европе, то это будет иметь какой-то вес в вопросе о принятии ее в альянс», — заявил он.

Столтенберг также отметил, что союзники по НАТО на грядущей встрече в Вильнюсе планируют «очень четко» заявить о поддержке Украины. Он выразил уверенность, что в будущем Киев сможет стать членом блока. Кроме того, он повторил мысль о том, что «двери НАТО по-прежнему открыты».

Напомним, что ранее газета The Washington Post заявила, что НАТО снова откажет Украине во вступлении на ближайшем саммите, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Согласно информации издания, полученной от источников из числа должностных лиц, среди членов альянса «сложился консенсус относительно того, что Киеву пока не будут направлять официальное приглашение о вступлении».

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