Обзор иноСМИ: «зверские» потери ВСУ и российские самолеты у Аляски

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«Зверские» потери ВСУ: Россия успешно уничтожает «большие пушки» НАТО

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К середине мая 2023 года Украина получила не менее 390 единиц буксируемой артиллерии и 440 самоходных артиллерийских орудий из западных стран. «Большие пушки» НАТО хорошо зарекомендовали себя в руках ВСУ, но Россия эффективно расправляется с ними, заявил эксперт по национальной безопасности Крэйг Хупер в своей статье для Forbes.

Хупер рассказал со ссылкой на данные из открытых источников, что самая тяжелая буксируемая артиллерия Украины - орудия, которые не могут двигаться сами и имеют проблемы с мобильностью, - особенно страдает от российских ударов. Уровень потерь Украины «зверский», подчеркнул автор. Из примерно 152 больших буксируемых гаубиц M777 155-миллиметрового калибра более трети уже повреждены или уничтожены. Обломки вокруг подбитых орудий позволяют предположить, что они вели огонь с одной позиции достаточно долго для того, чтобы российский командно-контрольный аппарат мог устроить им засаду. Россия также наносит успешные удары по самоходным артиллерийским системам старой школы - и по AHS Krab, произведенной в Польше южнокорейско-британской гибридной артиллерийской системе, и по американской мобильной гаубице M109, при этом уровень потерь колеблется от 18 до 21 процента.

Истребители США перехватили шесть российских самолетов у Аляски

В Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) объявили о перехвате шести российских военных самолетов в международном воздушном пространстве вблизи Аляски. Об этом сообщает Reuters.

В NORAD заявили, что речь идет о перехвате бомбардировщиков Ту-95, заправщиков Ил-78 и истребителей Су-35. Для перехвата были подняты истребители F-16 и F-22, заправщики KC-135 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS. В NORAD описали перехват как «рутинный» и не рассматриваемый в качестве угрозы, подчеркнув, что такие перехваты происходят примерно шесть или семь раз в год в зоне идентификации ПВО Аляски.

Франция получит миллардные инвестиции от Ikea, Pfizer и Nokia

По случаю очередного саммита Choose France («Выбирай Францию»), который состоится 15 мая в Версальском дворце, будет объявлено о 28 договоренностях об иностранных инвестициях на рекордную сумму в 13 миллиардов евро, сообщает Le Figaro. Благодаря этим инвестициям в стране будет создано восемь тысяч рабочих мест.

Крупнейший из проектов (на 5,2 миллиарда евро) - строительство в Дюнкерке «гигафабрики» по производству аккумуляторов нового поколения тайваньским концерном Prologium. Фабрика даст три тысячи новых рабочих мест. Крупные инвестиции в 906 миллионов евро с 2023-го по 2026 год ожидаются от Ikea, речь идет о проектах в области возобновляемых источников энергии и экономики замкнутого цикла для шведского мебельного гиганта, который в 2022-м объявил об инвестициях на 650 миллионов евро во Франции. Американский фармацевтический гигант Pfizer, уже решивший инвестировать во Франции 500 миллионов евро, планирует вложить в стране еще 500 миллионов в течение следующих четырех лет, в частности, для увеличения своих возможностей в области клинических испытаний. Финская Nokia укрепит свое присутствие в стране, создав до 500 рабочих мест в сфере научных исследований и конструкторских работ, цель этой инвестиции - развитие передовых сетей 5G и 6G.

Эксперты: Вашингтон должен срочно подорвать мощь России и Ирана

Американский эксперт по вопросам Ближнего Востока Джеймс Филлипс и эксперт по оружию массового уничтожения Питер Брукс

заявили в своей статье для 19FortyFive, что столкнувшиеся с попытками международной изоляции Россия и Иран компенсируют это путем активизации военного, внешнеполитического и экономического сотрудничества, и сближение двух стран очень опасно для США.

Филлипс и Брукс призвали руководство США действовать незамедлительно - по их мнению, Иран, обладающий крупнейшими ракетными силами на Ближнем Востоке, может предоставить России баллистические ракеты малой дальности для использования в зоне спецоперации. Кроме того, Иран уже объявил о закупке российских истребителей Су-35. Есть опасения, что Москва может помочь Тегерану в его ядерной и ракетной программах, «что окажет разрушительное воздействие на международную стабильность и безопасность, и в том числе поставит под угрозу территорию США», заявили авторы статьи. Они считают, что Вашингтон «должен разработать всеобъемлющую структуру для подрыва мощи обеих сторон и наказания за их опасное сотрудничество», введя новые санкции и нарастив экспорт американских нефти и газа в страны, которые покупают российское и иранское топливо.

СМИ: ЕС заставит Сеул поставить оружие ВСУ напрямую

ЕС окажет давление на Южную Корею, чтобы Сеул отправил боеприпасы Украине напрямую, сообщает Euractiv со ссылкой на неназванного европейского чиновника. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться во время визита председателя Европейского совета Шарля Мишеля и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Сеул в конце мая.