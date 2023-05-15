Украинского олигарха Фирташа заподозрили в махинациях

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ получил уведомление о подозрении в махинациях, нанесших многомиллиардный ущерб государству. Об этом со ссылкой на источники сообщает «РБК-Украина» в Telegram.

По данным агентства, Служба безопасности Украины (СБУ) и Бюро экономической безопасности (БЭБ) страны вручили подозрение миллиардеру и восьми топ-менеджерам его компаний. Утром у руководителей фирм олигарха и облгазов состоялись обыски. Следственные действия, в частности, прошли в «Региональной газовой компании» (РГК).

«Правоохранители разоблачили схему, по которой подконтрольные Фирташу структуры покупали топливо у его же компании, но на самом деле получали 30 процентов от объемов. Искусственный дефицит покрывали за счет государственного газа, а деньги оседали в карманах Фирташа», — говорится в сообщении агентства.

По словам осведомленных источников, за семь лет эта схема нанесла ущерб бюджету страны на 18 миллиардов гривен (более 480 миллионов долларов).