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Тамара Гвердцители отказалась петь на русском языке во время концерта в Нью-Йорке

Певица Тамара Гвердцители выступила в Нью-Йорке в рамках концертного тура. Об этом сообщает kp.ru.

Тамара Гвердцители отказалась петь на русском языке во время концерта в Нью-Йорке
© Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Однако поклонники остались недовольны концертом артистки в США: она выступала перед русскоязычными поклонниками, однако не стала исполнять свои песни на русском языке.

"Тамара, видимо, умом не отличается особо и не оценила свою аудиторию, которая практически целиком состоит из пожилых людей, которые ее помнят со времен СССР", - написал один из пользователей.

Фанаты осудили Гвердцители за отказ петь на русском. В соцсетях они рассказали, что на концерт пришли в основном эмигранты из России, после чего были разочарованы поступком певицы.

В апреле Андрей Згонников из "Отцов России" обратил внимание на то, что после начала спецоперации России на Украине Тамара Гвердцители отменила тур по РФ, потом уехала из страны, а теперь планирует гастрольный тур по США. Он потребовал лишить артистку гражданства РФ. Однако депутат Госдумы Сергей Соловьев заявил, что не видит оснований лишать певицу российского гражданства. По его словам, отмена гастролей в России и желание певицы выступать в США еще не является причиной лишать исполнительницу паспорта РФ.

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