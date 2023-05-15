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На выборах в Гагаузии побеждает Евгения Гуцул

Кандидат от партии «Шор» Евгения Гуцул побеждает на выборах главы Гагаузской автономии с результатом 52,36%. Об этом пишет РИА Новости.

На выборах в Гагаузии побеждает Евгения Гуцул
© EPA/TACC

«После обработки протоколов со всех избирательных участков голоса распределились следующим образом: Евгения Гуцул – 27 376 голосов, или 52,36%. Григорий Узун – 24 913 голосов, или 47,64%», - заявила председатель ЦИК Яна Коваленко.

Кроме того, она добавила, что во время проведения голосования были зафиксированы технические нарушения, которые не повлияют на результаты выборов.

Напомним, в Гагаузии было открыто 65 избирательных участков в 26 населенных пунктах. Явка на выборах составила 54,56%.

В выходные сотрудники Национального антикоррупционного центра Молдавии провели обыски у руководителей избирательного штаба кандидата от партии «Шор» в рамках дела о подкупе избирателей. В ответ на это, лидер партии Илан Шор обвинил руководство страны в преследовании оппозиции и попытке оказать давление на кандидата и на политсилу.

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