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Иран и Египет решили восстановить дипотношения после 43 лет перерыва

Член комитета парламента Ирана по внешней политике Фада Хусейн Малики заявил, что Иран и Египет готовятся восстановить дипломатические отношения. Об этом сообщает Tasnim.

Иран и Египет решили восстановить дипотношения после 43 лет перерыва
© globallookpress.com

По словам Малики, сейчас делегации Ирана и Египта проводят переговоры, восстановление дипотношений ожидается в ближайшее время.

Депутат отметил, что сначала откроются посольства двух государств, а затем состоится встреча президента Ирана Эбрахима Раиси и главы Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Дипотношения двух стран были разорваны после подписания Египтом в 1979 году мирного договора с Израилем и на фоне Исламской революции в Иране и решения Египта дать убежище свергнутому иранскому шаху Мохаммеду Резе Пехлеви.

В 2004-м уже сообщалось о планах двух стран восстановить отношения. Тогда в Женеве состоялась встреча Мохаммада Хатами и Хосни Мубарака, возглавлявших Иран и Египет.

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