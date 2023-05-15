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Лидер социал-демократов ФРГ заявил, что нужно ускорить вступление Украины в ЕС

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил о необходимости форсировать вступление Украины в Евросоюз. Его слова передает портал RND.

«При вступлении Украины в ЕС действуют те же условия, что и в случае с другими странами, но мы должны форсировать выполнение этой важной задачи», — отметил Клинбайль.

По его словам, на Германии лежит большая ответственность в этом вопросе, и Германия обладает возможностью «инициировать и ускорять определенные вещи в Европе», а Украина относится к Европе.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто исключил вступление Украины в ЕС раньше Северной Македонии и Албании.

Политик подчеркнул, что Евросоюз должен относиться ко всем странам одинаково, а Северная Македония и Албания уже очень давно ожидают приема в Евросоюз.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что Киев находится на финальном этапе выполнения семи рекомендаций Еврокомиссии.

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