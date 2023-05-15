$77.20+1.3284.25+1.36

Зеленский и Макрон обсудили в Париже военную помощь Киеву

Президенты Украины Владимир Зеленский и Франции Эмманюэль Макрон обсудили в Париже вопросы предоставления военной помощи Киеву. Об этом в ночь на понедельник сообщил офис украинского президента.

Зеленский и Макрон обсудили в Париже военную помощь Киеву
© РИА Новости

"Приоритетное внимание во время встречи было уделено вопросам предоставления Францией военной помощи Украине, удовлетворяя первоочередные потребности нашей страны в укреплении своей обороноспособности и защите украинского неба", - говорится в сообщении, размещенном на сайте главы государства.

По данным офиса, президенты обсудили практическое взаимодействие в целях наращивания оборонного потенциала Украины, "необходимого для эффективного контрнаступления". "Владимир Зеленский поблагодарил президента Французской Республики за его лидерство и выразил надежду, что Франция поддержит принципиальное совместное решение союзников по формированию коалиции истребителей <...>", - уточнили в аппарате украинского лидера.

Стороны затронули вопрос поддержки Парижем европейской и евро-атлантической интеграции Киева. "Мы ожидаем от альянса конкретных решений по четкому алгоритму движения Украины к членству в НАТО и по обеспечению безопасности нашей страны на период до членства", - цитирует офис украинского президента.

Президенты в Париже сделали совместное заявление, сообщив, что Франция в ближайшие недели оснастит несколько батальонов Вооруженных сил Украины десятками единиц бронетехники, в том числе легкими колесными танками AMX-10RC.

Зеленский прибыл в Париж на переговоры с Макроном в воскресенье. До этого он посетил Германию, обсудив увеличение военной помощи Киеву. Президент Украины также побывал с визитом в Риме и Ватикане, встретившись с итальянским руководством и с Папой Римским Франциском.

7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий