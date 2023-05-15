В Стамбуле проходит стихийный митинг в поддержку Эрдогана
У офиса правящей партии в Стамбуле проходит стихийный митинг сторонников действующего президента Турции Тайипа Эрдогана и его основного оппонента Кемаля Кылычдароглу. Об этом сообщает РИА Новости.
Корреспондент агентства доложил, что часть участников акции в поддержку Эрдогана перекрыла проезжую часть, однако задерживать их правоохранительные органы не спешат. Жители города поют песни, скандируют лозунги в поддержку своего кандидата и размахивают флагами Турции. Некоторые машины в очереди сигналят им в качестве поддержки. Участники акции также жгут фаеры, о столкновениях с полицией пока не сообщалось.
Телеканал CNN Türk при этом передал, что действующий глава Турции вскоре обратится к избирателям в Анкаре с балкона штаба правящей Партии справедливости и развития. Балкон уже готовят для его выступления.
Как сообщает TRT Haber, после подсчета бюллетеней с 97,78 % избирательных урн Тайип Эрдоган набрал 49,56% голосов, в то время как его соперник Кемаль Кылычдароглу —44,72%. Правила гласят, что в случае, если ни одному из кандидатов на пост президента страны не удалось набрать более 50% голосов, выборы переходят во второй тур. Ожидается, что он пройдет 28 мая.