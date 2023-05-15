Партия Эрдогана занимает первое место на парламентских выборах в Турции

Первое место на проходивших в Турции парламентских выборах занимает избирательный блок "Республиканский альянс" во главе с Партией справедливости и развития действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Об этом со ссылкой на обработанные Центральной избирательной комиссией данные бюллетенй с 96% урн сообщает телеканал "TRT Haber". "Республиканский альянс" получает 49,74% голосов, или примерно 324 из 600 мест в парламенте. Оппозиционный "Народный альянс" во главе с Народно-республиканской партией Кемаля Кылычдароглу получает 34,94% и может претендовать на 212 мест. Партия справедливости и развития отдельно может получить 268 депутатских мандатов, а Народно-республиканская партия - 168.