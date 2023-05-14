Эрдоган вернулся из Анкары в Стамбул

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, планировавший ждать результаты выборов главы государства в Анкаре, прибыл в воскресенье в Стамбул. Кадры с общением Эрдогана с населением в районе Кысыклы в азиатской части Стамбула транслировали телеканал TRT и агентство Demirören .

Ранее днем Эрдоган проголосовал в Стамбуле и планировал оставаться там в ожидании результатов выборов. Однако позднее по неназванным причинам вернулся в Анкару. В Анкаре возле офиса правящей Партии справедливости и развития, возглавляемой Эрдоганом, в эти минуты продолжает звучать музыка и собираться толпа сторонников в ожидании выступления президента.