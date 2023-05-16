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ЦИК Гагаузии подтвердил победу кандидата от партии "Шор" Гуцул на выборах

ЦИК Гагаузской автономии согласовал итоги выборов башкана (главы) региона, согласно которым победу одержала представительница оппозиционной партии «Шор» Евгения Гуцул, передает ТАСС. По информации агентства, региональный избирком подтвердил выигрыш оппозиционного кандидата.

ЦИК Гагаузии подтвердил победу кандидата от партии "Шор" Гуцул на выборах
© соцсети

«Голоса, поданные избирателями за конкурентов на выборах, распределились следующим образом: Гуцул Евгения Александровна — 27 374 голоса, или 52,34%; Узун Григорий Владимирович — 24 926 голосов, или 47,66%», — отметили в ЦИК Гагаузии.

Как указали в ведомстве, теперь итоги голосования будут направлены в апелляционную палату столицы автономии в составе Молдавии — город Комрат. При этом, по данным «Sputnik.Молдова», после объявления этого решения в ЦИК Гагаузии пришли сотрудники антикоррупционного центра Молдавии.

Ранее сообщалось, что Гуцул одержала победу на выборах главы Гагаузской автономии Молдавии, набрав свыше 27 тыс. голосов.

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