ЦИК Гагаузии подтвердил победу кандидата от партии "Шор" Гуцул на выборах

«Голоса, поданные избирателями за конкурентов на выборах, распределились следующим образом: Гуцул Евгения Александровна — 27 374 голоса, или 52,34%; Узун Григорий Владимирович — 24 926 голосов, или 47,66%», — отметили в ЦИК Гагаузии.

Как указали в ведомстве, теперь итоги голосования будут направлены в апелляционную палату столицы автономии в составе Молдавии — город Комрат. При этом, по данным «Sputnik.Молдова», после объявления этого решения в ЦИК Гагаузии пришли сотрудники антикоррупционного центра Молдавии.