В Польше обнаружили прилетевший из Белоруссии аэростат

Аэростат, который, предположительно, прилетел из Белоруссии в ночь на субботу, обнаружен в Польше. Об этом сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на неофициальные источники.

«Под Щецинком (Западно-поморское воеводство) на частной территории были обнаружены фрагменты объекта, который может напоминать воздушный шар, который прилетел в Польшу с белорусского направления», — говорится в публикации.

Ранее правительственный центр безопасности Польши (RCB) попросил жителей страны не трогать аэростат, который, предположительно, прилетел из Белоруссии.

Польские военные отмечают, что радиолокационный контакт с объектом был потерян в районе Рыпина Куявско-Поморского воеводства на севере страны.