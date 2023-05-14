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RMF FM: аэростат, который мог прилететь из Белоруссии, обнаружили в Польше

Аэростат, который, предположительно, прилетел из Белоруссии в ночь на субботу, обнаружен в Польше. Об этом сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на неофициальные источники.

В Польше обнаружили прилетевший из Белоруссии аэростат
© globallookpress.com

«Под Щецинком (Западно-поморское воеводство) на частной территории были обнаружены фрагменты объекта, который может напоминать воздушный шар, который прилетел в Польшу с белорусского направления», — говорится в публикации.

Ранее правительственный центр безопасности Польши (RCB) попросил жителей страны не трогать аэростат, который, предположительно, прилетел из Белоруссии.

Польские военные отмечают, что радиолокационный контакт с объектом был потерян в районе Рыпина Куявско-Поморского воеводства на севере страны.

Поляков попросили не трогать прилетевший из Белоруссии аэростат

До этого в Министерстве национальной обороны Польши заявили, что в стране, по предварительным данным, был обнаружен в воздушном пространстве прилетевший со стороны Белоруссии воздушный объект и не исключается, что им может оказаться разведывательный аэростат.

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