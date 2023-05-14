В Польше обнаружили прилетевший из Белоруссии аэростат

RMF FM: аэростат, который мог прилететь из Белоруссии, обнаружили в Польше
Аэростат, который, предположительно, прилетел из Белоруссии в ночь на субботу, обнаружен в Польше. Об этом сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на неофициальные источники.
«Под Щецинком (Западно-поморское воеводство) на частной территории были обнаружены фрагменты объекта, который может напоминать воздушный шар, который прилетел в Польшу с белорусского направления», — говорится в публикации.
Ранее правительственный центр безопасности Польши (RCB) попросил жителей страны не трогать аэростат, который, предположительно, прилетел из Белоруссии.
Польские военные отмечают, что радиолокационный контакт с объектом был потерян в районе Рыпина Куявско-Поморского воеводства на севере страны.
До этого в Министерстве национальной обороны Польши заявили, что в стране, по предварительным данным, был обнаружен в воздушном пространстве прилетевший со стороны Белоруссии воздушный объект и не исключается, что им может оказаться разведывательный аэростат.