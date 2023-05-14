Доля полученных Эрдоганом голосов упала ниже 50%

Между тем Эрдоган призвал в Twitter "всех участников избирательного процесса и коллег оставаться у урн для голосования, несмотря ни на что, до тех пор, пока официально не будут объявлены результаты". Он добавил, что "в то время, как выборы прошли в такой позитивной и демократической атмосфере, а подсчет голосов все еще продолжается, попытки объявить результаты поспешно означают узурпацию народной воли". Эту ремарку он сделал в адрес оппозиции.