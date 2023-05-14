После вскрытия 91,1% урн доля полученных Эрдоганом голосов упала ниже 50%
После вскрытия 91,1% урн доля полученных Эрдоганом голосов на президентских выборах упала ниже 50%, свидетельствуют данные ЦИК.
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после обработки данных с 90% урн получал 50,13% на прошедших в воскресенье в стране выборах главы государства. Его основной конкурент Кемаль Кылычдароглу набирал 44,09%. Об этом сообщало в воскресенье государственное телевидение TRT, приводящее данные Центризбиркома.
Синан Оган от "Альянса АТА" получал 5,3%, вышедший из президентской гонки кандидат от Партии отечества Мухаррем Индже - 0,4%.
Между тем Эрдоган призвал в Twitter "всех участников избирательного процесса и коллег оставаться у урн для голосования, несмотря ни на что, до тех пор, пока официально не будут объявлены результаты". Он добавил, что "в то время, как выборы прошли в такой позитивной и демократической атмосфере, а подсчет голосов все еще продолжается, попытки объявить результаты поспешно означают узурпацию народной воли". Эту ремарку он сделал в адрес оппозиции.
Ранее ЦИК постановил, что голоса Индже будут засчитываться как действительные.