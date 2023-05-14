Командующий армией Судана прекратил все выплаты спецназу

Кроме того, по сведениям канала, аль-Бурхан также принял решение заморозить все счета, принадлежащие руководству сил быстрого реагирования (спецназа) и их компаниям в суданских банках, и прекратить выплаты каких-либо бюджетных средств спецназовцам.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти), являющимся его заместителем в этом органе. Основные противоречия между двумя структурами связаны с вопросом о сроках и методах формирования единых суданских вооруженных сил, а также с тем, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя структурами возле военной базы в городе Мерове, а также в Хартуме.