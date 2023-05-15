Жену экс-премьера Пакистана Имрана Хана отпустили под залог

Суд города Лахор отпустил под залог жену экс-премьера Пакистана Имрана Хана Бушру Биби до 23 мая, сумма залога не уточняется. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сторону защиты супругов, которые проходят по делу о коррупции.

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Ранее Верховный суд Пакистана признал незаконным арест бывшего премьер-министра страны. «Мы считаем, что арест Имрана Хана был незаконным», — заявил главный судья Пакистана Умар Ата Бандиал, призвав экс-премьера публично осудить проходящие после его ареста беспорядки в стране.

Имран Хан и его супруга обвиняются в коррупции и использовании семейного фонда «Аль-Кадир траст» для хищения 50 миллиардов пакистанских рупий (около 175 миллионов долларов) из государственного бюджета в ходе создания Университета Аль-Кадир.