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Зеленский призвал снять все ограничения на поставку оружия Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский, который в воскресенье находится с визитом в Германии, призвал снять все ограничения на поставку Киеву оружия. Об этом сообщила его пресс-служба.

Зеленский призвал снять все ограничения на поставку оружия Киеву
© globallookpress.com

"Глава украинского государства отметил необходимость снятия ограничений и красных линий на поставку Украине всех видов оружия", - говорится в сообщении по итогам переговоров Зеленского с членами правительства ФРГ.

По данным пресс-службы, на встрече присутствовали канцлер ФРГ Олаф Шольц, вице-канцлер - министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, министр иностранных дел Анналена Бербок, министр обороны Борис Писториус, министр финансов Кристиан Линднер и министр внутренних дел Нэнси Фезер.

Ранее Зеленский на совместной пресс-конференции с Шольцем заявил, что планирует обсудить поставки истребителей, о которых Киев просит западных партнеров, и назвал одной из своих целей создание так называемой авиационной коалиции стран, готовых предоставить Украине боевые самолеты.

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