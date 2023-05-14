Зеленский призвал снять все ограничения на поставку оружия Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский, который в воскресенье находится с визитом в Германии, призвал снять все ограничения на поставку Киеву оружия. Об этом сообщила его пресс-служба.
"Глава украинского государства отметил необходимость снятия ограничений и красных линий на поставку Украине всех видов оружия", - говорится в сообщении по итогам переговоров Зеленского с членами правительства ФРГ.
По данным пресс-службы, на встрече присутствовали канцлер ФРГ Олаф Шольц, вице-канцлер - министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, министр иностранных дел Анналена Бербок, министр обороны Борис Писториус, министр финансов Кристиан Линднер и министр внутренних дел Нэнси Фезер.
Ранее Зеленский на совместной пресс-конференции с Шольцем заявил, что планирует обсудить поставки истребителей, о которых Киев просит западных партнеров, и назвал одной из своих целей создание так называемой авиационной коалиции стран, готовых предоставить Украине боевые самолеты.