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Премьер Греции угрожает заблокировать вступление Албании в Евросоюз

Греция пригрозила заблокировать вступление Албании в Евросоюз из-за ареста представителя греческого национального меньшинства в городе Химара.

Премьер Греции угрожает заблокировать вступление Албании в Евросоюз
© Пресс-служба премьер-министра Греции

Албанская полиция задержала кандидата в мэры Химары Фреди Белериса, грека по национальности. Его обвинили в подкупе избирателей, сообщает РИА Новости.

Премьер Кириакос Мицотакис заявил, что данный безосновательный шаг повлияет на вступление Албании в Евросоюз. По его словам, арест Фреди Белериса неприемлем.

«Немыслимо, чтобы за два дня до выборов кандидат в мэры, представитель греческого национального меньшинства, находился в заключении в столь чувствительном районе, как Химара», - сказал Мицотакис.

Он потребовал от Тираны «не отклоняться от европейского пути» и заявил, что ее политика может повлиять на двусторонние отношения и «путь Албании в европейскую семью»

Химара - курортный городок на юге Албании, с населением около 4 тысяч человек, в основном это греки. В начале прошлого века Химара и вся греческая Автономная республика Северного Эпира были включены в состав Албании решением западных правительств.

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