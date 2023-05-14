Нетаньяху заявил об уничтожении всей верхушки "Исламского джихада"

Израильские военные уничтожили в ходе операции "Щит и стрела" в секторе Газа всю верхушку палестинского радикального движения "Исламский джихад", операция успешно завершена. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на еженедельном заседании правительства.

"Вчера вечером мы успешно завершили пятидневную борьбу с террористической организацией "Исламский джихад", - сказал глава правительства, высказывания которого распространила его канцелярия.

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Нетаньяху подчеркнул, что армии и разведки была поставлена задача провести операцию, используя инициативу и внезапность, и это указание было выполнено. Он дал высокую оценку действиям военных.

"При полной неожиданности и постоянном проявлении инициативы мы ликвидировали всю верхушку "Исламского джихада" в Газе. Мы ликвидировали десятки террористов, уничтожили 17 штабов "Джихада", склады ракет, противотанковые расчеты и многое другое", - перечислил премьер.

Нетаньяху поблагодарил военных за профессионализм и жителей страны за выдержку.

"Сегодня враги Израиля в Газе и далеко за ее пределами знают, что даже если они попытаются скрыться, мы можем и готовы добраться до них в любой момент. Это утверждение значительно укрепилось в ходе операции "Щит и стрела", - уверен израильский премьер.

Обострение ситуации вокруг сектора Газа

Израильская армия с 9 мая проводила в секторе Газа операцию "Щит и стрела", нанося удары по военным объектам "Исламского джихада". Она началась в ответ на массированные обстрелы еврейского государства неделей ранее. 2 мая радикалы из Газы за сутки выпустили более сотни ракет и минометных снарядов по израильской территории. Обстрелы последовали за сообщением о смерти в израильской тюрьме объявившего голодовку активиста "Исламского джихада" Хадра Аднана.

По информации газеты The Times of Israel, за пять дней противостояния радикалы из сектора Газа выпустили более 1 200 ракет по Израилю, а израильские военные в ответ поразили порядка 350 целей в анклаве, включая командные центры, ракетные и минометные установки, военные посты и высокопоставленных активистов группировки "Исламский джихад" в палестинском анклаве.

В субботу вечером египетский телеканал Extra News сообщил, что базирующиеся в секторе Газа палестинские группировки и Израиль договорились о взаимном прекращении огня с 22:00. По его данным, соглашение было достигнуто при активном посредничестве Каира. Власти Израиля в лице главы Совета национальной безопасности Цахи Ханегби поблагодарили Египет за посредничество и согласились на инициативу, заявив, что тишина со стороны Газы будет встречена тишиной с израильской стороны, и оставив за собой право ответить на любую атаку на еврейское государство.