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На Украине пообещали провести парламентские выборы в 2024 году

Власти Украины собираются организовать выборы в Верховную раду в 2024 году, рассчитывая на завершение конфликта к этому моменту, заявила глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева, передает «Европейская правда». По ее словам, таким образом голосование состоится в один год с президентской кампанией.

На Украине пообещали провести парламентские выборы в 2024 году
© Газета.Ru

«Мы сейчас стремимся придерживаться обычного календаря. То есть 2024 год, как запланировано, это год президентских и парламентских выборов, а 2025 — год местных выборов», — отметила Мезенцева.

Как указала глава украинской делегации в ПАСЕ, сроки проведения голосования зависят не только от завершения конфликта, но и усилий по разминированию территории страны. Она также добавила, что тут Киев полагается на международную поддержку.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в парламент страны могут не состояться в срок — осенью 2023 года. По его словам, голосование нельзя проводить пока действует военное положение.

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