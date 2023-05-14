Президент Молдавии Майя Санду попросила финансирования у Агентства США по международному развитию (USAID). По ее словам, это необходимо для «укрепления демократии». Об этом информирует администрация президента Молдавии.

Санду находилась с визитом в США 12-13 мая. Она пообщалась с Эрин Макки, заместителем управляющего USAID по Европе и Евразии.

Молдавский президент поблагодарила за помощь, «которую USAID оказывает нам на протяжении многих лет».

«Говорили также о новых возможностях финансирования, чтобы помочь правительству ускорить укрепление демократии и экономический рост за счет проектов в области инфраструктуры, транспорта и энергетики», - сообщает президентская администрация.

Официально Агентство США по международному развитию (USAID) создано для оказания помощи государствам. При этом USAID неоднократно было уличено в связях с ЦРУ после провалов агентов, работавших под прикрытием данного агентства.