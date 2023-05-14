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Лукашенко пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна страны. Мероприятие транслировал канал СБ ТВ.

Во время церемонии обращение Лукашенко зачитал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Также поздравление президента было опубликовано на его сайте.

Песков объяснил отсутствие Лукашенко на завтраке в Кремле

Лукашенко не принимал участие в публичных мероприятиях после празднований 9 Мая в Москве и Минске. Он также не посетил завтрак в Кремле после окончания парада Победы, на котором присутствовали другие лидеры стран СНГ. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил это тем, что Лукашенко пришлось уехать на праздничные мероприятия в Минск.

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