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Эрдоган сообщил, что выборы в Турции идут без проблем

Избирательный процесс на начавшихся выборах президента и парламента Турции в настоящий момент идет без сложностей, утверждает президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает РИА Новости.

Эрдоган рассказал, как проходят выборы в Турции
© РИА Новости

«Я с утра слежу за процессом, министр внутренних дел сообщил мне, что на данный момент голосование идет без каких-либо проблем и происшествий», — утверждает турецкий лидер.

Также он выразил надежду, что итоги выборов окажутся «полезными» для избирателей Турции и государства.

В воскресенье, 14 мая, Эрдоган проголосовал на участке в стамбульском районе Ускюдар.

Президентские и парламентские выборы в Турции проходят 14 мая. Основным оппонентом Эрдогана — единого кандидата от «Республиканского альянса» — стал единый кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу.

Ранее Эрдоган заявил, что уверен в своей победе на выборах президента Турции в первом туре.

В свою очередь конкурент Эрдогана на выборах Кылычдароглу пообещал развернуть Турцию на Запад.

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