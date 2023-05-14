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В Греции опасаются прихода оппозиции к власти в Турции

В Греции заявили, что опасаются прихода оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу к власти в Турции.

В Греции опасаются прихода оппозиции к власти в Турции
© РИА Новости

Такое заявление в интервью местному ТВ сделал экс-министр финансов Греции, лидер парламентской партии МЕРА25 Янис Варуфакис, передает РИА Новости.

Он считает, что в Турции давно не прекращается внутренний гражданский конфликт.

«Я боюсь, что кемалисты окажутся гораздо более опасными, если победят», - сказал Варуфакис.

По его словам, кемалисты правили в 1974 году, когда Турция оккупировала Кипр. Каждый раз при их правлении «в Турции происходили крупные вспышки национализма и антиэллинизма».

При этом Варуфакис отметил, что кто бы ни победил на президентских выборах в Турции, он усилит напряженность в Эгейском море, «чтобы сплотить внутренний фронт».

В Турции сегодня проходят выборы президента страны. Два главных кандидата - действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Последний считается прозападным политиком.

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