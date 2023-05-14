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В Израиле заявили о широкой поддержке в мире операции в Газе

В Израиле заявили о широкой международной поддержке военной операции в секторе Газа. Заявление сделал глава МИД Эли Коэн.

В Израиле заявили о широкой поддержке в мире операции в Газе
© РИА Новости

«Международное сообщество понимает и поддерживает действия Израиля», - сказал он.

По его мнению, Тель-Авив получил «широкую поддержку» во всем мире. Об этом говорит вето, наложенное США и Британией на резолюцию СБ ООН с осуждением Израиля. Кроме того министр заявил, что иностранные дипломаты, с которыми он общался, поддержали право Израиля на самооборону.

Власти Израиля утверждают, что за пять дней операции «Щит и стрела» ликвидировали 17 представителей движения «Исламский джихад» в секторе Газа

Минздрав Палестины заявил о гибели более 30 палестинцев в результате израильских авиаударов по сектору Газа.

Накануне Израиль согласился на перемирие с палестинцами, посредником в переговорах выступил Египет.

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