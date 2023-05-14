В Израиле заявили о широкой поддержке в мире операции в Газе

По его мнению, Тель-Авив получил «широкую поддержку» во всем мире. Об этом говорит вето, наложенное США и Британией на резолюцию СБ ООН с осуждением Израиля. Кроме того министр заявил, что иностранные дипломаты, с которыми он общался, поддержали право Израиля на самооборону.