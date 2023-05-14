В Германии назвали возможный регион распространения конфликта России и Запада

Германии стоит обратить внимание на вопрос милитаризации Арктики, так как сложившаяся в этом регионе ситуация чревата в том числе распространением конфликта России и Запада на его территорию. Об этом в своем обращении к правительству заявила Левая партия бундестага, текст письма парламентариев поступил в распоряжение «Ленты.ру».

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От имени партии выступили депутаты Севим Дагдален, Андрей Хунко, Ина Латендорф и Жаклин Настич. По их мнению, политическая исключительность Арктики как региона мирного международного сотрудничества «исчезает вместе с арктическим ледяным покровом, под которым находится около 16 процентов мировых запасов нефти и около 30 процентов мировых запасов природного газа, редких металлов и полезных ископаемых».

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«Становится все более очевидным, что в Арктике, на пересечении внешней политики и политики безопасности, сталкиваются интересы конкурирующих держав и различных государств, таких как Россия, Китай, Соединенные Штаты и альянс стран НАТО. В последнее время наблюдается растущая милитаризация Арктики со стороны всех присутствующих в регионе стран, особенно со стороны России и США», — говорится в тексте их обращения к правительству.

По их словам, «эта постоянно растущая милитаризация имеет особое значение» в связи с конфликтом между Россией и Украиной. Так, в Левой партии предостерегают от возможности сценария «горизонтальной эскалации», то есть фактического распространения данного конфликта на Арктику с учетом всего имеющегося в регионе военного потенциала.

Более того, по их словам, вступление Финляндии в НАТО и планируемое вступление в альянс Швеции приводят к серьезным изменениям в архитектуре политики безопасности на Севере в целом.

«Прямая граница альянса НАТО с Россией расширяется, и это ограничивает возможности России в проведении военных операций в этом районе», — уточнили парламентарии, добавив, что, по их мнению Москва уже начала «предъявлять военные претензии на Арктику».

На основании вышесказанного Левая партия спрашивает у правительства ФРГ, какую роль страна играет в милитаризации Арктики и какие военные операции и планы Берлин намерен реализовать в данном регионе.

Ранее журналисты американского агентства Bloomberg предположили, что Арктика станет следующим местом противостояния России и Запада. Они уточнили, что до недавнего времени Арктика обладала статусом региона с низкой вероятностью конфликтов, но сейчас, по мнению авторов, все может измениться.