В Турции закрылись избирательные участки

Избирательные участки на президентских и парламентских выборах в Турции закрылись в воскресенье в 17:00 по местному времени (совпадает с мск).

Всего в стране и за ее пределами было установлено 191 884 урны для голосования. После завершения голосования сначала будут подсчитаны голоса, отданные за кандидатов в президенты. Правом голоса обладают 64 млн турецких граждан.

Голосование в 81 провинции проходило без значительных нарушений и происшествий на фоне значительно усиленных мер безопасности. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган традиционно голосовал в Стамбуле, в то время как его соперник, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, сделал это в Анкаре.

Как убедились корреспонденты ТАСС в Анкаре и Стамбуле, турецкие граждане всех возрастов активно голосовали на избирательных участках, так как в этом году выборы носят исторический характер - в октябре Турция отметит 100-летие со дня основания.

В президентских выборах в Турции участвуют три кандидата - Эрдоган, Кылычдароглу и кандидат от "Альянса АТА" Синан Оган. Основная борьба за высший государственный пост, как ожидается, развернется между Эрдоганом и Кылычдароглу. Для победы надо набрать более 50% голосов, местные политологи не исключают проведения президентских выборов в Турции в два тура. В этом случае второй тур состоится 28 мая.