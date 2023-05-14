В Турции начались всеобщие выборы

Граждане страны выберут президента и парламент.

На пост главы государства претендуют трое: нынешний лидер республики Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от семи партий Кемаль Кылычдароглу и представляющий коалицию Ata Синан Оган.

Несколько дней назад их было четверо — Мухаррем Индже снялся в последний момент.

По мнению аналитиков, основная борьба развернётся между Эрдоганом и Кылычдароглу.

Последние дни прошли в напряжённой обстановке: Кылычдароглу обвинил Россию во вмешательстве (Москва обвинения отвергла), действующий глава МВД Сулейман Сойлу тоже заявил, что такие попытки есть, но со стороны США.