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В Турции начались всеобщие выборы

Граждане страны выберут президента и парламент.

В Турции начались всеобщие выборы
© РИА Новости

На пост главы государства претендуют трое: нынешний лидер республики Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от семи партий Кемаль Кылычдароглу и представляющий коалицию Ata Синан Оган.

Несколько дней назад их было четверо — Мухаррем Индже снялся в последний момент.

Конкурент Эрдогана пообещал развернуть Турцию на Запад

По мнению аналитиков, основная борьба развернётся между Эрдоганом и Кылычдароглу.

Последние дни прошли в напряжённой обстановке: Кылычдароглу обвинил Россию во вмешательстве (Москва обвинения отвергла), действующий глава МВД Сулейман Сойлу тоже заявил, что такие попытки есть, но со стороны США.

Голосование завершится в 17.00 (совпадает с московским), первые результаты ожидаются вечером. II тур, если понадобится, пройдёт через 2 недели.

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