ЦИК Гагаузии ответил на критику Кишинева насчет проведения выборов

Центральная избирательная комиссия Гагаузской автономии ответила на заявление правоохранительных органов Молдавии о якобы выявленных нарушениях в ходе первого тура выборов главы региона, сообщает РИА Новости.

Там заявили, что руководствуются местным законодательством, которое не ограничивает физические лица пожертвованием только одной среднемесячной заработной платы, как предписывает Центризбирком. Физлицо может пожертвовать не более шести средних ежемесячных зарплат.

Согласно данным ЦИК, физические лица на выборах пожертвовать конкуренту не более 45 378 леев (2 тысячи 257 долларов).

Ранее Центризбирком Молдавии и генинспекторат полиции Министерства внутренних дел республики заявили о возможных нарушениях в избирательной кампании в Гагаузии. Они сообщили о необходимости разъяснений, так как в финансовых отчетах кандидатов на пост главы автономии были указаны разовые пожертвования наличными, превышающие 11,5 тысячи леев (645 долларов). Как считает Кишинев, это нарушает республиканский кодекс о выборах.