США поблагодарили Египет за содействие прекращению огня в секторе Газа

США высоко оценивают посредничество Египта и усилия Катара, направленные на прекращение огня в секторе Газа. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

"Соединенные Штаты приветствуют достигнутое сегодня соглашение о режиме прекращения огня с целью положить конец боевым действиям в Израиле и секторе Газа. <...> США высоко оценивают ключевую роль Египта и посредничество при заключении соглашения, которое предотвратит дальнейшую гибель гражданского населения. Мы признаем активные усилия Катара по деэскалации ситуации и завершению боевых действий, а также поддержку мирового сообщества в отношении прекращения огня", - говорится в документе.

Ранее в субботу госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с премьер-министром и главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани. Чиновники обсудили перемирие между Израилем и Палестиной, кроме того, Блинкен поблагодарил катарского коллегу за помощь в Афганистане, указал Миллер.

Белый дом также выразил благодарность за "критически важные дипломатические усилия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и высокопоставленных египетских чиновников, а также эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани", следует из обнародованного в субботу заявления пресс-секретаря администрации американского президента Карин Жан-Пьер.