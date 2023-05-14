Украинский лидер Владимир Зеленский планировал нападения на российские территории, сообщает The Washington Post, ссылаясь на секретные документы Министерства обороны Соединенных Штатов, которые попали в интернет.

По данным издания, полученные американской разведкой материалы включают личную переписку главы государства с военным командованием. Из нее следует, что Зеленский желает поражать цели внутри границ РФ. Для этого планировалось использовать ракеты дальнего радиуса действия.

Кроме того, президент планировал подорвать российский трубопровод «Дружба» по которому нефть поставляется в Венгрию. Об этом он заявил еще в феврале.

Секретные материалы показывают Зеленского с агрессивными инстинктами, которые резко контрастируют с его публичным образом спокойного и стойкого государственного деятеля, выдерживающего жестокий натиск России, говорится в статье.