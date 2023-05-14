В Гагаузии начались выборы главы администрации

Второй тур выборов главы администрации начался в воскресенье в Гагаузской автономии Молдавии.
"В 07:00 (совпадает с московским) открылись 65 избирательных участков", - сообщила корреспонденту ТАСС глава центральной избирательной комиссии автономии Яна Коваленко.
Участки для голосования будут работать до 21:00.
Во второй тур выборов вышли представители оппозиционных партии "Шор" и Партии социалистов Республики Молдова Евгения Гуцул и Григорий Узун, получившие по 26% в ходе голосования 30 апреля. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть от внесенных в списки избирателей. Первые предварительные результаты в ЦИК обещают огласить в ночь на понедельник.
Глава Гагаузии руководит органами публичного управления, представляет ее в вопросах внешней политики, становится членом молдавского правительства. Перед вторым туром парламент Гагаузии обвинил центральные власти Молдавии в давлении с целью срыва выборов, на которых побеждает оппозиция. За голосованием наблюдают представители стран ЕС, США и других государств. Российские дипломаты на эти выборы не были приглашены правительством Молдавии.