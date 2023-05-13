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Зеленский пригласил Папу Римского присоединиться к украинской «формуле мира»

Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в Ватикане, призвал Папу Римского Франциска участвовать в реализации «формулы мира». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Зеленский пригласил Папу Римского присоединиться к украинской «формуле мира»
© Lenta.ru

«Встретился с папой Римским Франциском... Рассказал о нашей "формуле мира" как о единственном действенном алгоритме достижения справедливого мира. Пригласил присоединиться к ее реализации», — сообщил Зеленский.

Как сообщает РИА Новости, так называемый «план достижения мира» был предложен Зеленским в ноябре 2022 года. В него входят пункты об обеспечении ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех», а также восстановление территориальной целостности Украины.

Зеленский подарил папе римскому бронежилет с нарисованной иконой

В Кремле ранее заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет. Единственным приоритетом России является выполнение целей специальной военной операции (СВО), которое в данный момент возможно только военным путем. При этом российская сторона высоко ценит усилия всех стран, пытающихся найти мирное решение конфликта, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский объявил о принятии новых и важных решений по защите неба страны после переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. О приезде Владимира Зеленского в Италию для встречи с властями страны и Папой Римским стало известно ранее 13 мая.

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