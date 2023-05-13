Зеленский подарил папе римскому бронежилет с нарисованной иконой

Зеленский подарил папе римскому Франциску бронежилет с нарисованной иконой
Президент Украины Владимир Зеленский подарил папе римскому Франциску бронежилет с нарисованной иконой. Об этом сообщает итальянский телеканал RaiNews.
Украинский президент подарил Франциску икону Мадонны, нарисованную на пластине бронежилета. Папа Римский Франциск в ответ вручил Зеленскому небольшую скульптуру, изображающую оливковую ветвь - символ мира.
Телеканал отметил, что даже на встречу с папой Зеленский явился «в форменных военных брюках и толстовке».
Встреча папы и Зеленского длилась 40 минут. Представитель Ватикана Маттео Бруни заявил, что беседа была «связана с гуманитарной и политической ситуацией на Украине».
Ранее папа Франциск подтвердил намерение встретиться с патриархом Кириллом.