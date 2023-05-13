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Зеленский подарил папе римскому Франциску бронежилет с нарисованной иконой

Президент Украины Владимир Зеленский подарил папе римскому Франциску бронежилет с нарисованной иконой. Об этом сообщает итальянский телеканал RaiNews.

Зеленский подарил папе римскому бронежилет с нарисованной иконой
© globallookpress.com

Украинский президент подарил Франциску икону Мадонны, нарисованную на пластине бронежилета. Папа Римский Франциск в ответ вручил Зеленскому небольшую скульптуру, изображающую оливковую ветвь - символ мира.

Телеканал отметил, что даже на встречу с папой Зеленский явился «в форменных военных брюках и толстовке».

Встреча папы и Зеленского длилась 40 минут. Представитель Ватикана Маттео Бруни заявил, что беседа была «связана с гуманитарной и политической ситуацией на Украине».

Ранее папа Франциск подтвердил намерение встретиться с патриархом Кириллом.

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