Зеленский заявил о важных решениях по "защите украинского неба"

Украина и Италия «достигли важных решений по защите украинского неба». Об этом заявил Владимир Зеленский по итогам субботних переговоров в Риме с премьер-министром Джорджей Мелони, сообщает ТАСС.

На пресс-конференции Зеленский сказал, что обсуждалось сотрудничество в области безопасности и военной сфере.

«Есть очень важные решения относительно защиты нашего неба», - сказал он.

О каких конкретных решения идее речь, он не уточнил.

Зеленский призвал итальянских политиков посетить Украину и помочь Киеву в подготовке энергоструктуры к зиме.

Он также поблагодарил Италию за поддержку в ЕС и НАТО и заявил, что ждет конкретных решений от предстоящего саммита в Вильнюсе.