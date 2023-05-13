Зеленский заявил о важных решениях по "защите украинского неба"

Зеленский после переговоров в Италии заявил о важных решениях по "защите украинского неба"
Украина и Италия «достигли важных решений по защите украинского неба». Об этом заявил Владимир Зеленский по итогам субботних переговоров в Риме с премьер-министром Джорджей Мелони, сообщает ТАСС.
На пресс-конференции Зеленский сказал, что обсуждалось сотрудничество в области безопасности и военной сфере.
«Есть очень важные решения относительно защиты нашего неба», - сказал он.
О каких конкретных решения идее речь, он не уточнил.
Зеленский призвал итальянских политиков посетить Украину и помочь Киеву в подготовке энергоструктуры к зиме.
Он также поблагодарил Италию за поддержку в ЕС и НАТО и заявил, что ждет конкретных решений от предстоящего саммита в Вильнюсе.
По данным немецких СМИ, завтра Зеленский планирует приехать в Германию и получить премию за «вклад в объединение Европы».