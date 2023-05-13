В окружении Лукашенко назвали причину его исчезновения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко перестал появляться в публичном пространстве из-за того, что заразился гриппом. Об этом сообщает издание «Наша Нива» со ссылкой на источника, «близкого к службе лукашенковского протокола».

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По его словам, в кругах его номенклатуры распространяется версия о вирусе».

Источник утверждает, что в ближайшем окружении Лукашенко «еще несколько человек заболело и свалилось с ног».

Собеседник издания подчеркнул, что если это грипп, то могут возникнуть бактериальные осложнения, если заболевание не лечить.

Ранее стало известно, что Лукашенко не было на неформальном завтраке лидеров СНГ в Кремле, приехавших на Парад Победы в Москву,

После Парада Победы президент РФ Владимир Путин провел неформальный завтрак с зарубежными лидерами, однако на фото и видео с мероприятия не оказалось Лукашенко, который на параде присутствовал, сообщает издание.