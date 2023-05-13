В ООН сравнили гонения на каноническую УПЦ с преследованием христиан в Древнем Риме

В Совбезе ООН сравнили гонения на каноническую УПЦ с преследованием христиан в Древнем Риме. Об этом сообщает РИА Новости.

Сравнение прозвучало из уст главы Фонда борьбы с репрессиями Миры Тэрада.

«Преследование православных верующих на Украине вышло на уровень преследований христиан в древнем Риме», – сказала она.

В Совете безопасности ООН в субботу прошла неформальная встреча по «формуле Арриа». Участники обсуждали гонения на каноническую УПЦ на Украине.

Киев организовал масштабную волну репрессий против УПЦ, ссылаясь на ее связь с Россией. В раду внесен законопроект о ее фактическом запрете. У общин УПЦ отнимают храмы, против священников возбуждают дела об «антиукраинской деятельности».