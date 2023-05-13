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Боррель отреагировал на поставки Украине дальнобойных ракет

Глава евродипломатии Жозеп Боррель в субботу, 13 мая, рассказал, что власти Евросоюза одобряют новые пакеты военной помощи, которые будут направлены украинским военным со стороны Великобритании и Германии. Об этом пишет ТАСС.

Боррель отреагировал на поставки Украине дальнобойных ракет
© globallookpress.com

Отмечается, что ранее министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес заявил об отправке на Украину крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.

Боррель подчеркнул, что российские военные наносят удары по противнику с значительного расстояния. Соответственно, добавил он, украинским солдатам необходимо оружие, способное наносить удары на такое же расстояние.

Чиновник заметил, что Евросоюз приветствует решение властей ФРГ направить ВСУ пакет военной помощи на 2,7 млрд евро.

В России высказались об ответе при использовании ВСУ ракет Storm Shadow

Вместе с тем, уточнил Боррель, ВСУ требуется порядка тысячи снарядов в день только на артемовском направлении. По его мнению, Европе следует нарастить темпы поставок и решить вопрос с логистикой.

Ранее сообщалось, что Германия планирует направить на Украину в рамках большого пакета военной помощи танки, БМП, ЗРК и беспилотники.

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