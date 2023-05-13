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Польша сняла блокаду единственного для проезда фур КПП на границе c Белоруссией

Польша прекратила блокаду единственного погранпункта для грузовиков на польско-белорусской границе. Об этом сообщил в субботу Государственный таможенный комитет (ГТК) Белоруссии. https://t.me/s/customs_bel

Польша сняла блокаду единственного для проезда фур КПП на границе c Белоруссией
© РИА Новости

«Польские власти приняли решение о прекращении блокады движения на въезд в пункт пропуска "Кукурыки"», - сказано в сообщении.

Отмечается, что Варшава пошла на данный шаг из-за серьёзных проблем в дорожном движении и «небезопасности забастовки для местных жителей».

Сегодня ночью поляки начали «ритмично оформлять транспорт», следующий из Польши в Белоруссию через «Кукурыки». Через КПП уже прошло больше 260 грузовиков - 25 машин в час.

Такая скорость потока соответствует дозабастовочному режиму польских перевозчиков.

На этой неделе польские грузоперевозчики начали забастовку, заблокировав въезд в погранпункт «Кукурыки». Они требовали улучшить условия работы. Планировалось, что забастовка продлится до 26 мая.

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