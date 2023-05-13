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RDN: Мельник обвинил Шольца в нежелании поставлять Киеву оружие и видеть Украину в НАТО

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в нежелании поставлять Киеву оружие.

Об этом пишет издание RDN.

«Немцев убеждают, что, мол, всё безупречно в плане вооружения... Это ошибка, которую нужно немедленно исправить», — заявил Мельник.

Он также отметил, что власти ФРГ «тормозят» вступление Украины в НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по Североатлантическому альянсу согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса.

Мельник: Китай может выступить посредником в урегулировании конфликта

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с удивлением отреагировал на это заявление.

В Кремле подчеркнули, что принятие Украины в НАТО создало бы новую существенную опасность для России.

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