Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в нежелании поставлять Киеву оружие.

Об этом пишет издание RDN.

«Немцев убеждают, что, мол, всё безупречно в плане вооружения... Это ошибка, которую нужно немедленно исправить», — заявил Мельник.

Он также отметил, что власти ФРГ «тормозят» вступление Украины в НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по Североатлантическому альянсу согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с удивлением отреагировал на это заявление.